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Казанцовъ Мирон Савельев
Казанцовъ Мирон Савельев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1744 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Савелей Сава Степанов
Около 1712 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.
Отец:
Савелей Сава Степанов
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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