Лапшаков Иннокентий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Дальний Восток Оттуда переехали в Новосибирск, потом в Кемерово. Дети в Москве, Чите, где-то ещё
Рождение ребёнка
14.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшакова Татьяна Васильевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно