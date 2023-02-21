Лапшаков Иннокентий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшаков Иннокентий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальний Восток Оттуда переехали в Новосибирск, потом в Кемерово. Дети в Москве, Чите, где-то ещё
Рождение ребёнка
14.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшакова Татьяна Васильевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшакова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно