Волосенко Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таркин Иван Дмитриевич
Мать: Таркина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1986
Сын: Волков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.11.1989
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.05.2010
Сын: Волосенко Роман Андреевич
Отец ребёнка: Волосенко Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно