Волосенко Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосенко Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таркин Иван Дмитриевич

Мать: Таркина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1986

Сын: Волков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1989

Сын: Волков Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.05.2010

Сын: Волосенко Роман Андреевич

Отец ребёнка: Волосенко Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосенко Андрей Викторович