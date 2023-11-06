Трохименко Дарья Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохименко Дарья Дмитревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

06.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Трохименко Ольга Иларионовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.1928

Сын: Литвин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Литвин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович

Рождение ребёнка
?.01.1936

Сын: Литвин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович

Рождение ребёнка
18.10.1940

Дочь: Козлова Галина Василевна

Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович

Смерть
06.10.1978
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