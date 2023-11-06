Трохименко Дарья Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти06.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Трохименко Ольга Иларионовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.01.1928
Сын: Литвин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Литвин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович
Рождение ребёнка
?.01.1936
Сын: Литвин Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович
Рождение ребёнка
18.10.1940
Дочь: Козлова Галина Василевна
Отец ребёнка: Литвин Василий Миронович
Смерть
06.10.1978