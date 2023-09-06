Бояркина Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркина Первая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1784 по 1791 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1820 по 1822

Сын: Бояркин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Бояркин Василий Борисович

Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Бояркин Василий Борисович

Бракосочетание
До 1848

Муж: Бояркин Василий Борисович

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