Бояркина Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1820 по 1822
Сын: Бояркин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Бояркин Василий Борисович
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Бояркин Василий Борисович
Бракосочетание
До 1848