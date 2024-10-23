Гурская (Хромова) Римма Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1970
Рождение ребёнка
18.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурский Анатолий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2004