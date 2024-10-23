Гурская (Хромова) Римма Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурская (Хромова) Римма Антоновна

Гурская (Хромова) Римма Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хромова Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
До 1970

Муж: Гурский Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурский Анатолий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.