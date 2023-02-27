Рагозин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Рагозин Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рагозин Иван2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно