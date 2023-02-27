Рагозин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Рагозин Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рагозин Иван2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Иван

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно