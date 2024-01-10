Хайруллин Рафаэль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.200
Сын: Хайруллин Марат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.201
Дочь: Камилла
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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