Хайруллин Рафаэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Рафаэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

200 г.р.
201 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.200

Сын: Хайруллин Марат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.201

Дочь: Камилла

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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