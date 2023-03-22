Гульсина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульсина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмаз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяс

Отец ребёнка: Алмаз

Смерть
1938
Рождение
1947

Отец: Зыя

Мать: Гульжамал