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Гульсина
Гульсина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
1938
Пол
Женский
Отец
Зыя
Мать
Гульжамал
Муж
Алмаз
1938 г.р.
Дети
Ильяс
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Алмаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ильяс
Отец ребёнка:
Алмаз
Смерть
1938
Рождение
1947
Отец:
Зыя
Мать:
Гульжамал
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