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Волкова Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1973

Отец: не указан

Мать: Волкова Татьяна Авивовна