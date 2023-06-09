Косицын Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1903
Дата смерти30.08.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1903
Отец: Косицын Иван Герасимович
Мать: Косицына Агапия Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1931
Сын: Косицын Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Косицына Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1935
Сын: Косицын Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Косицына Серафима Ивановна
Бракосочетание
22.07.1936
Смерть
30.08.1967