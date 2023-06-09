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Косицын Анатолий Иванович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

24.04.1903

Дата смерти

30.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1903

Отец: Косицын Иван Герасимович

Мать: Косицына Агапия Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.10.1931

Сын: Косицын Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Косицына Серафима Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.01.1935

Сын: Косицын Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Косицына Серафима Ивановна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
22.07.1936

Жена: Косицына Серафима Ивановна

Смерть
30.08.1967
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край