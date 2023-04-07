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Емельян Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Егор Прокофьевич

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно