Емельян Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Егор Прокофьевич
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно