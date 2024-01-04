Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петровна

Место рождения

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1804 ст.

Муж: Никифор Борисович

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Борисович

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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