Устинья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1804 ст.
Муж: Никифор Борисович
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Борисович
Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно