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Алексей Фёдоров

Место рождения

Бормино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бормино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Не знаю, кто это, ввела из-за того, что у него в браке поручители - моя родня Поручитель!!! МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров с де... Показать все
Бракосочетание
10.05.1808

Жена: Агриппина Захарова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров с девкою той же вотчины деревни Збунова крестьянина Захара Иванова дочериею его Агр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бормино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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