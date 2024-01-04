Алексей Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Отец: не указан
Мать: не указана
Не знаю, кто это, ввела из-за того, что у него в браке поручители - моя родня Поручитель!!! МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров с де... Показать все
Бракосочетание
10.05.1808
Жена: Агриппина Захарова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров с девкою той же вотчины деревни Збунова крестьянина Захара Иванова дочериею его Агр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно