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Трошков Андрей Васильевич

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1871

Отец: Трошков Василий Федорович

Мать: Трошкова (Глазырина) Ксения Дометиевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трошкова Феодосья Андреевна

Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.05.1889

Жена: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.06.1889

Сын: Трошков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1893

Сын: Трошков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Трошков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Трошков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1900

Дочь: Трошкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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