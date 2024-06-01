Трошков Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трошкова Феодосья Андреевна
Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна
Бракосочетание
29.05.1889
Рождение ребёнка
27.06.1889
Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
23.04.1893
Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1895
Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
05.04.1897
Сын: Трошков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
29.01.1900
Дочь: Трошкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Трошкова (Ходырева) Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно