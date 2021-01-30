Завалина (Вареник) Светлана Ильинична
Место рождения
Дата рождения29.06.1953
Дата смерти30.01.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1953
Отец: Вареник Илья Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1979
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.01.2021