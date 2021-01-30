Завалина (Вареник) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалина (Вареник) Светлана Ильинична

Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

29.06.1953

Дата смерти

30.01.2021

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1953

Отец: Вареник Илья Никифорович

Мать: не указана

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1979

Сын: Завалин Артём Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Смерть
30.01.2021
Яровое, город Яровое, Алтайский край
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