Титова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Сын: Титов Петр Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Титова) Федосья Петровна

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Титов Фатей Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Титов Лука Петрович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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