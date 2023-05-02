Феврония Кириллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Кириллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Егорова Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Докучаева Агриппина Герасимова

Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов

Рождение ребёнка
03.03.1885

Дочь: Егорова Василиса Герасимова

Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов

Рождение ребёнка
04.07.1887

Дочь: Егорова Ефросинья Герасимова

Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов

Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Егорова Ефимия Герасимова

Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов

Рождение ребёнка
13.05.1895

Сын: Егоров Арсений Герасимов

Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов

Смерть
Неизвестно