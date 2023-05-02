Феврония Кириллина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Егорова Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Докучаева Агриппина Герасимова
Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов
Рождение ребёнка
03.03.1885
Дочь: Егорова Василиса Герасимова
Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов
Рождение ребёнка
04.07.1887
Дочь: Егорова Ефросинья Герасимова
Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов
Рождение ребёнка
10.09.1889
Дочь: Егорова Ефимия Герасимова
Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов
Рождение ребёнка
13.05.1895
Отец ребёнка: Егоров Герасим Гавриилов
Смерть
Неизвестно