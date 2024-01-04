Сергеева (Митькина) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Митькина) Марина Николаевна

Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1909 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Митькин Николай Емельянович

Мать: не указана

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Никит Иванович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Никит Иванович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Никит Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1992
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