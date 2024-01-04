Сергеева (Митькина) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Митькин Николай Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Никит Иванович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Никит Иванович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1992