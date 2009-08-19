Маркова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1925
Дата смерти19.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925
Бракосочетание
?.03.1948
Рождение ребёнка
26.04.1949
Сын: Фетисов Евгений Спиридонович
Отец ребёнка: Фетисов Спиридон Семенович
Языково село Каменского р-на Тульской обл
Рождение ребёнка
31.01.1951
Дочь: Фетисова Галина Спиридоновна
Отец ребёнка: Фетисов Спиридон Семенович
Тульская обл Каменский район село Языково
Рождение ребёнка
12.06.1953
Сын: Фетисов Анатолий Спиридонович
Отец ребёнка: Фетисов Спиридон Семенович
Языково село Каменского р-на Тульской обл
Смерть
19.08.2009
Языково село Каменского р-на Тульской обл