Маркова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Татьяна Васильевна

Маркова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1925

Дата смерти

19.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925

Отец: Марков Василий Никитович

Мать: Екимова Надежда Яковлевна

Бракосочетание
?.03.1948

Муж: Фетисов Спиридон Семенович

Рождение ребёнка
26.04.1949

Сын: Фетисов Евгений Спиридонович

Отец ребёнка: Фетисов Спиридон Семенович

Языково село Каменского р-на Тульской обл
Рождение ребёнка
31.01.1951

Дочь: Фетисова Галина Спиридоновна

Отец ребёнка: Фетисов Спиридон Семенович

Тульская обл Каменский район село Языково
Рождение ребёнка
12.06.1953

Сын: Фетисов Анатолий Спиридонович

Отец ребёнка: Фетисов Спиридон Семенович

Языково село Каменского р-на Тульской обл
Смерть
19.08.2009
Языково село Каменского р-на Тульской обл