Прасковья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1736 г.р.

Дети

Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1771 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
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Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Терентьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Акулина Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Терентьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Терентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Терентьевич

Смерть
Неизвестно