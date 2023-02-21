Прасковья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Сын: Петр Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Терентьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Акулина Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Терентьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Терентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Терентьевич
Смерть
Неизвестно