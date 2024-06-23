Торопова Фотинья Никиферовна
Место рождения
Дата рождения10.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Дочь: (Торопова) Агрипина Евфимовна
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Сын: Дружинин Кельсей Евфимович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Сын: Торопов Дмитрий Евфимович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Дочь: Торопов Леонид Евфимович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Дочь: (Торопова) Лидия Евфимовна
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Дочь: (Торопова) Евгения Евфимовна
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Дочь: (Торопова) Нина (Ксенья) Евфимовна
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович