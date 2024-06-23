Торопова Фотинья Никиферовна 10.03.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Торопова Фотинья Никиферовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

10.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Торопов Евфим Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Торопова) Агрипина Евфимовна

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Торопов Карп Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Торопов Андрей Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1916

Сын: Дружинин Кельсей Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Торопов Дмитрий Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Торопов Леонид Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дружинин Иван Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1926

Дочь: (Торопова) Лидия Евфимовна

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1929

Дочь: (Торопова) Евгения Евфимовна

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1931

Дочь: (Торопова) Нина (Ксенья) Евфимовна

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1935

Сын: Торопов Игнат Евфимович

Отец ребёнка: Торопов (Дружинин) Евфим Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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