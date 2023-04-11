Бердникова (Михайлина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Александр Геннадьевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Бердников Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно