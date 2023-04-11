Бердникова (Михайлина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Михайлина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Александр Геннадьевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Бердников Александр Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Александр Геннадьевич