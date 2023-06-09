Афанасий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1760 ст.
Отец: Афанасий Иванов
Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) 1779 г. (Д.3466), 1781 г. (Д.3467), 1782г. (Д.3468), 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470)
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Марья Афанасьева
Мать ребёнка: Софья Андреева
Ист.: Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1781 г. (Д.3467), 1782г. (Д.3468), 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471); Исповедные росписи с. Мих... Показать все
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Софья Андреева
Ист.: Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1781 г. (Д.3467), 1782г. (Д.3468), 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471)
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Софья Андреева
Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471)
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Софья Андреева
Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471)
Рождение ребёнка
06.01.1787 ст.
Сын: Михаил Афанасьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1788 г. (Д.3469), 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471)
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) - 1790 г. (Д.3470), 1791г. (Д.3471)
Рождение ребёнка
03.02.1793 ст.
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Софья Андреева
источники: #1: familysearch.org; #2: метрические книги ЦГАМОС Фонд 203 Опись 745 Д.840
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Абрам Афанасьев
Мать ребёнка: Софья Андреева
6 ревизия 1811 Глотаево (ЦГАМОС_51_8_50)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Андреева
Смерть
1802 ст.
6 ревизия 1811 Глотаево (ЦГАМОС_51_8_50)