Осина (Бортникова) Ольга Анатольевна 06.06.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осина (Бортникова) Ольга Анатольевна

Автор
ЕД
Даутова Е.

женский, родилась 06.06.1976, Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

Отец
Бортников Анатолий Семёнович01.02.1941 г.р.
Мать
Бортникова (Панкова) Любовь Федоровна14.08.1938 г.р.
Супруги
Осин Алексей Владимирович17.06.1972 г.р.
Дети
Белякова (Осина) Ирина Алексеевна30.09.1994 г.р.
Даутова (Осина) Евгения Алексеевна13.01.1997 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976

Отец: Бортников Анатолий Семёнович

Мать: Бортникова (Панкова) Любовь Федоровна

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

Бракосочетание
08.01.1994

Муж: Осин Алексей Владимирович

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

Рождение ребёнка
30.09.1994

Дочь: Белякова (Осина) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Осин Алексей Владимирович

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

Рождение ребёнка
13.01.1997

Дочь: Даутова (Осина) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Осин Алексей Владимирович

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

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