Осина (Бортникова) Ольга Анатольевна
женский, родилась 06.06.1976, Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
ОтецБортников Анатолий Семёнович01.02.1941 г.р.
МатьБортникова (Панкова) Любовь Федоровна14.08.1938 г.р.
Супруги
Осин Алексей Владимирович17.06.1972 г.р.
Дети
Белякова (Осина) Ирина Алексеевна30.09.1994 г.р.
Даутова (Осина) Евгения Алексеевна13.01.1997 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976
Бракосочетание
08.01.1994
Рождение ребёнка
30.09.1994
Дочь: Белякова (Осина) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Осин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
13.01.1997
Дочь: Даутова (Осина) Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Осин Алексей Владимирович