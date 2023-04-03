Евфимия Малахеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Малахеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

22.01.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захарий Григорьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Дарья Захарова

Отец ребёнка: Захарий Григорьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Захарий Григорьев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарий Григорьев

Смерть
22.01.1895
Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область