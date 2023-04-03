Евфимия Малахеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти22.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захарий Григорьев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Дарья Захарова
Отец ребёнка: Захарий Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Захарий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарий Григорьев
Смерть
22.01.1895