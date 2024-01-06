Зайцев Митрофан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зайцев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1902
Дочь: Терещенко Евфросинья Митрофановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна
Канава деревня, Могилевская область, Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бадаева Ирина Метрофановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Фёкла Метрофановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синельникова Александра Метрофановна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
частный собственник
Место жительства
Неизвестно
п.Карагун, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Смерть
1939
Мельничный поселок, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Причина смерти: убит | убит белыми