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Зайцев Митрофан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зайцев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1902

Дочь: Терещенко Евфросинья Митрофановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна

Канава деревня, Могилевская область, Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бадаева Ирина Метрофановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Егор Митрофанович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Фёкла Метрофановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синельникова Александра Метрофановна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ерофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
частный собственник
Место жительства
Неизвестно
п.Карагун, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Смерть
1939
Мельничный поселок, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Причина смерти: убит | убит белыми
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