Михайлов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Андреев Михаил

Мать: Анна

Смерть
1848
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