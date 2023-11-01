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Михайлов Афанасий
Михайлов Афанасий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Андреев Михаил
1761 г.р.
Мать
Анна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Андреев Михаил
Мать:
Анна
Смерть
1848
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