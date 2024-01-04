- Никита Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1887 ст.
Жена: - Евфимия Михайловна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Мать ребёнка: - Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.
Дочь: - Глафира Никитична
Мать ребёнка: - Евфимия Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.222-223 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1904