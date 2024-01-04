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- Никита Андреевич

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
29.06.1887 ст.

Жена: - Евфимия Михайловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Удалов Василий Никитич

Мать ребёнка: - Евфимия Михайловна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.

Дочь: - Глафира Никитична

Мать ребёнка: - Евфимия Михайловна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.222-223 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1904
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