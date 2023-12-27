Терпигорева Алевтина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорева Алевтина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Сын: Терпигорев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Терпигорев Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпигорев Дмитрий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1920
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