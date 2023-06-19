Зрилина (Шиндова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зрилина (Шиндова) Акулина Ивановна

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Место рождения

Ужовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.06.1914 ст.

Дата смерти

21.08.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1934 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ВЖ
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914 ст.

Отец: Шиндов Иван Степанович

Мать: Шиндова Прасковья Ивановна

Ужовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№12(жен) и 13(муж) 8(9) июня 1914 АкИлина и Петр, деревни Ужовки крестьянин Иван Степанов Шиндов и законная жена его Параскева Иванова. Восприемники деревни Ужовки крестьянин Семен Тимофеев Коробков и... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1934

Сын: Зрилин Василий Степанович

Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Зрилин Иван Степанович

Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.08.1952

Муж: Зрилин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
10.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Награда
28.11.1957
Награда: Медаль материнства 2 степени
Место жительства
Неизвестно
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.08.1985
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область