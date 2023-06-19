Зрилина (Шиндова) Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1914 ст.
Дата смерти21.08.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914 ст.
Отец: Шиндов Иван Степанович
№12(жен) и 13(муж) 8(9) июня 1914 АкИлина и Петр, деревни Ужовки крестьянин Иван Степанов Шиндов и законная жена его Параскева Иванова. Восприемники деревни Ужовки крестьянин Семен Тимофеев Коробков и... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1934
Сын: Зрилин Василий Степанович
Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Зрилин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1946
Рождение ребёнка
09.03.1950
Бракосочетание
28.08.1952
Рождение ребёнка
10.08.1954
Рождение ребёнка
01.10.1957
Награда
28.11.1957
Награда: Медаль материнства 2 степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.08.1985
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область