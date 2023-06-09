Обущенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обущенко Николай

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Обущенко Трофим

Мать: Обущенко Ксения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обущенко Ираида

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область