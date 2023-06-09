Обущенко Николай
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Обущенко Трофим
Мать: Обущенко Ксения
пос. Каяльский, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обущенко Ираида
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область