Яблонский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1915
Дочь: Машникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пиварович Анна
Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблонский Илларион
Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблонский Александр
Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байков Надежда
Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблонский Ефросинья
Смерть
Неизвестно