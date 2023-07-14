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Яблонский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1915

Дочь: Машникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пиварович Анна

Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблонский Илларион

Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблонский Александр

Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байков Надежда

Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Яблонский Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблонский Ефросинья

Смерть
Неизвестно