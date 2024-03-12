Кошкарова (Глухова) Валентина Алексееана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Глухов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкаров Герасим
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кошкаров Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Кошкаров Герасим
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кошкаров Леонид Герасимович
Отец ребёнка: Кошкаров Герасим
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кошкаров Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Кошкаров Герасим
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Коновалова Евгения Герасимовна
Отец ребёнка: Кошкаров Герасим
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Глумова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Кошкаров Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкаров Герасим
Смерть
2023