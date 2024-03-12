Кошкарова (Глухова) Валентина Алексееана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарова (Глухова) Валентина Алексееана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Глухов Алексей Иванович

Мать: Глухова Палагея Даниловна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкаров Герасим

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кошкаров Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Кошкаров Герасим

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кошкаров Леонид Герасимович

Отец ребёнка: Кошкаров Герасим

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кошкаров Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Кошкаров Герасим

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Коновалова Евгения Герасимовна

Отец ребёнка: Кошкаров Герасим

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Глумова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Кошкаров Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкаров Герасим

Смерть
2023
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