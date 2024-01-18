Шепелев Андрей Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Андрей Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1933

Дочь: Трофимова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Шепелева Евникия Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шепелев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Шепелева Евникия Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шепелев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Шепелева Евникия Дормидонтовна

Смерть
Неизвестно
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