Шепелев Андрей Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1933
Дочь: Трофимова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Шепелева Евникия Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шепелев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Шепелева Евникия Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шепелев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Шепелева Евникия Дормидонтовна
Смерть
Неизвестно