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Мялицин Виктор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Якубовский Константин Фаддеевич

Мать: Мялицина Эмилия Савельевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Кирилловна

Смерть
1986