Мялицин Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Около 1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1986