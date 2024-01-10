Амир Мухаметкулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмир Мухаметкулов

Амир Мухаметкулов

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1758

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гумар Амир Улы

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Смерть
1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close