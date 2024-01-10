Амир Мухаметкулов
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения1758
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гумар Амир Улы
Мать ребёнка: не указана
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Смерть
1819