Соколов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Евгений

Соколов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валентин Евгеньевич

Мать ребёнка: Соколова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Соколова Антонина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Антонина Семеновна

Смерть
Неизвестно