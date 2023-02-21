Поляков Фёдор Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1871 и 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873
Место жительства
С 1887 по 1891 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
По данным исповедных росписей, в этот период Фёдор Георгиевич (Егорович) Поляков числился среди прихожан, но на исповеди не ходил "по отлучке". С чем связана эта "отлучка" - неизвестно.
Военная служба
Между 1893 и 1900 ст.
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший унтер-офицер Грязовецкий резервный батальон. Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10. Д. 2064).
Бракосочетание
02.11.1898 ст.
Жена: Полякова Мария Васильева
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: Покровской волости, д. Фалюково солдат Николай Васильевич Гальцев и старший унтер-офицер Стефан Самсонович Мизгирёв. Свид... Показать все
Военная служба
Между 1914 и 1916 ст.
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший унтер-офицер 265-й пехотный Вышневолоцкий полк. Источник: РГВИА Ф. Картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ш. б/н. Я. 2714-П.
Смерть
Неизвестно