Кривоногова Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Екатерина Макаровна

Место рождения

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Михайил Фёдоров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кривоногов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кривоногов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кривоногова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кривоногова Натасья Михайловна

Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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