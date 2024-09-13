Кривоногова Екатерина Макаровна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кривоногов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кривоногов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кривоногова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кривоногова Натасья Михайловна
Отец ребёнка: Кривоногов Михайил Фёдоров
Смерть
Неизвестно