Алексеева Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алексеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

Малыгино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно