Алексеева Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алексеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
Малыгино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно