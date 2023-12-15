Стихеев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Стихеев Андрей
Мать ребёнка: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна
Московская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1925
Сын: Стихеев Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна
Московская область
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Полуэктова Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна
Смерть
Неизвестно