Стихеев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стихеев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Стихеев Андрей

Мать ребёнка: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна

Московская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1925

Сын: Стихеев Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна

Московская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Полуэктова Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна

Смерть
Неизвестно
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