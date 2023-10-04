(Фомина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ягнён Леонтий Ефимов
Жеребец
Рождение ребёнка
24.01.1842
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ягнён Леонтий Ефимов
Жеребец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягнён Леонтий Ефимов
Смерть
Неизвестно