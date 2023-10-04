(Фомина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ягнён Леонтий Ефимов

Жеребец
Рождение ребёнка
24.01.1842

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ягнён Леонтий Ефимов

Жеребец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягнён Леонтий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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