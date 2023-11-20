Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Слепцов Николай Иванович
Слепцов Николай Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1946
Пол
Мужской
Отец
Слепец иван иванович
1914 г.р.
Мать
Слепец (Шипоша) МАРИЯ (Мария) ИВАНОВНА
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1946
Отец:
Слепец иван иванович
Мать:
Слепец МАРИЯ ИВАНОВНА
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия