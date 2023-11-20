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Слепцов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1946

Отец: Слепец иван иванович

Мать: Слепец МАРИЯ ИВАНОВНА

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