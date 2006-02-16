Попова (Легаева) Антонида Романовна
Место рожденияд.Мараканово, Артинского р-на, Свердловской обл.
Дата рождения02.05.1910
Дата смерти16.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мараканово, Артинского р-на, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1929
Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич
п.Арти, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1931
Дочь: Парамонова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич
с.Пристань Артинского р-на Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2006