Попова (Легаева) Антонида Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Легаева) Антонида Романовна

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Место рождения

д.Мараканово, Артинского р-на, Свердловской обл.

Дата рождения

02.05.1910

Дата смерти

16.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мараканово, Артинского р-на, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Попов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

п.Арти, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1931

Дочь: Парамонова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

с.Пристань Артинского р-на Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Николаевич

Смерть
16.02.2006