Коротич Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1920
Дочь: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротич Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротич Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротич Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно