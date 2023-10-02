Коротич Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротич Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1920

Дочь: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротич Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротич Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротич Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Коротких Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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