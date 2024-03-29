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Зиборов Яков Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Зибров Матвей Прокопьевич

Мать: Ефанова Наталья Александровна

Смерть
1906
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