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Зиборов Яков Матвеев
Зиборов Яков Матвеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Зибров Матвей Прокопьевич
1880 г.р.
Мать
Ефанова Наталья Александровна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Зибров Матвей Прокопьевич
Мать:
Ефанова Наталья Александровна
Смерть
1906
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