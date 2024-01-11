Ахтямов Салей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Салей

Место рождения

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Биккулов Ахтям

Мать: Нефидя 2 Жена

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Салеев Юсип

Мать ребёнка: Зулейха 1 Жена

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно
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