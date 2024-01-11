Ахтямов Салей
Место рожденияд.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Биккулов Ахтям
Мать: Нефидя 2 Жена
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1832
Сын: Салеев Юсип
Мать ребёнка: Зулейха 1 Жена
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно