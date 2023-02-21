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(Seibel) Elisabeth
(Seibel) Elisabeth
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Seibel Christoph
1755 г.р.
Мать
Seibel Sophia
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Seibel Christoph
Мать:
Seibel Sophia
Смерть
Неизвестно
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