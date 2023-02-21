(Seibel) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Seibel) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Seibel Christoph

Мать: Seibel Sophia

Смерть
Неизвестно