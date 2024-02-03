Дорохина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дорохин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дорохин Иван Андреевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дорохин Александр Иванович

Отец ребёнка: Дорохин Иван Андреевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Дорохин Петр Иванович

Отец ребёнка: Дорохин Иван Андреевич

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1934
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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