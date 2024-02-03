Дорохина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Дорохин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дорохин Александр Иванович
Отец ребёнка: Дорохин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Дорохин Иван Андреевич
Место жительства
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно